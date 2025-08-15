Dev market zinciri konkordato ilan etti! 2006 yılında bakkal dükkanıyla başlamıştı

Kayseri’nin farklı bölgelerinde 13 şubesiyle hizmet veren Efe Gross Marketler Zinciri ve sahipleri, mali zorluklar nedeniyle borçlarını yeniden yapılandırmak için konkordato yoluna gitti. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru, şirketin finansal toparlanma sürecini başlatmak için kritik bir adım oldu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ağustos 2025 saat 15:36 itibarıyla Safure Özkaya (Efe Gross ve Tanzim Satış Noktaları), Davut Özkaya, Mehmet Özkaya ve Mustafa Özkaya için ayrı ayrı 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, süreci denetlemek üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan Kılınçkaya, Gayrimenkul Değerleme İnşaat Mühendisi Mustafa Polatoğlu ve Avukat Serkan Akdeniz’den oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Alacaklılar, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesiyle mahkemeye başvurarak konkordato mühletinin kaldırılmasını talep edebilir.

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ BAŞLADI

Konkordato kararıyla birlikte Efe Gross, mali yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden düzenlemek için bütçe ve ödeme planı hazırlıklarına başladı. Şirket, mahkeme tarafından sağlanan geçici mühlet koruması altında faaliyetlerini sürdürecek. Bu süreç, firmanın alacaklılarla anlaşarak borç yükünü hafifletmeyi ve sürdürülebilir bir finansal yapı kurmayı hedefliyor.

KÜÇÜK BİR BAKKALDAN 13 ŞUBELİ ZİNCİRE

Efe Gross’un hikayesi, 2006 yılında Özkaya ailesinin Kayseri Karacaoğlu Mahallesi’nde kiraladığı küçük bir bakkal dükkanıyla başladı. Müşteri memnuniyetine odaklanan işletme, 2008’de Esenyurt, 2013’te ise Talas şubelerini açarak büyümeye devam etti. 2016 yılında “Efe Gross” markasıyla faaliyetlerini resmi bir çatı altında birleştiren şirket, kısa sürede Kayseri’nin farklı bölgelerinde 13 şubeye ulaştı. Ancak ekonomik dar boğaz, bu hızlı büyümeyi sekteye uğrattı ve konkordato başvurusu kaçınılmaz hale geldi.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE KONKORDATO TRENDİ

Efe Gross’un konkordato başvurusu, 2025 yılında Kayseri’de ve Türkiye genelinde artan konkordato taleplerinin bir yansıması. Ekonomik sıkıntılar, özellikle perakende ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaları borç yapılandırma süreçlerine yöneltiyor. Temmuz 2025’te mahkemeler, 358 dosya için geçici mühlet kararı vererek rekor kırdı. Efe Gross’un bu sürece dahil olması, piyasadaki genel ekonomik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

NE OLACAK?

Efe Gross’un konkordato süreci, hem şirket hem de alacaklılar için kritik bir dönemi başlatıyor. Uzmanlar, konkordato uygulamasının borçlu firmalara geçici koruma sağlarken, alacaklıların nakit akışını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. X platformunda bir kullanıcı, konkordato başvurularındaki artışın “ekonomik depremin ana sarsıntısının habercisi” olduğunu öne sürerek, zincirleme iflaslar ve işsizlik artışı gibi risklere işaret etti. Ancak Efe Gross, bu süreçte faaliyetlerini sürdürmek ve mali yapısını toparlamak için kararlı bir adım attı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MÜMKÜN MÜ?

Efe Gross’un konkordato başvurusu, Kayseri’nin tanınmış markalarından birinin ekonomik zorluklarla mücadelesini gözler önüne seriyor. Şirketin, mahkeme koruması altında borçlarını yapılandırarak yeniden güçlenme şansı bulunuyor. Ancak sürecin başarısı, alacaklılarla yapılacak anlaşmalara ve ekonomik koşullara bağlı. Kayseri’deki diğer konkordato süreçleri gibi, Efe Gross’un da bu zorlu yolculuğu nasıl tamamlayacağı merak konusu.