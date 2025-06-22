Dev market zincirinin çok satan ürünü toplatılıyor! Bakanlık harekete geçti

GÜVENSİZ ÜRÜN SİSTEMİ UYARDI

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde satışta bulunan bazı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından piyasaya sunulan çamaşır suyu ürününün raflardan çekilmesine karar verildi.

EMNİYET KAPAĞI EKSİKLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bakanlığın yayımladığı kararda, söz konusu çamaşır suyunun üzerinde çocukların erişimini zorlaştıracak emniyetli kapatma düzeneklerinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca ürün üzerinde "dokunsal uyarı" özelliğinin de yer almadığı ifade edildi. Bu eksikliklerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı vurgulandı.

CİLT YANMASI VE GÖZ HASARI RİSKİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ürünün taşıdığı risklere ilişkin yapılan açıklamada, emniyet kapaklarının yokluğu nedeniyle cilt yanması ve göz hasarı gibi tehlikeler doğurabileceği belirtildi. Bu nedenle, ürünün güvenlik standartlarına uygun bulunmadığı ve toplatılmasına karar verildiği açıklandı.

LİSTE DÜZENLİ GÜNCELLENİYOR

GÜBİS aracılığıyla kamuoyuna duyurulan güvensiz ürünler listesi, daha önce çocuk oyuncaklarından ev eşyalarına, okul kıyafetlerinden oda kokularına kadar pek çok farklı ürün grubunu kapsayacak şekilde güncellenmişti. Ticaret Bakanlığı, vatandaşları benzer ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.