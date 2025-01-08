Dev market zincirinin muhasebecisinden milyonluk vurgun

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'de yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, şirket muhasebe yönetmeni G.B., ürünlerin mal kabul işlemleri gerçekleştirilmeden firmalar üzerinden usulsüz alımlar yaptığı iddiasıyla Tarım Kredi tarafından şikâyet edildi.

5,6 MİLYON LİRALIK USULSÜZ ÖDEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, herhangi bir ürün teslim edilmediği hâlde 3 şirketin sahte satış işlemleri göstererek toplamda 5 milyon 644 bin 414 liralık ödeme aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

PARALAR İKİ HESABA AKTARILDI

Şirket yetkilileri ile şüphelilerin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, usulsüz ödemelerden alınan paranın bir kısmının G.B. ve eşinin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıca G.B.’nin bu gelirle bir ev satın aldığı ve büyük bir kısmını çevrim içi kumar oyunlarında kullandığı belirlendi.

Ankara ve Çankırı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.'nin evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para ele geçirilirken, bu paralara el konuldu. Şüphelilerle ilgili adli işlemler devam ederken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.