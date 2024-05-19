Dev operasyonda 50 tutuklu

Kaynak: İHA
Dev operasyonda 50 tutuklu
Tekirdağ’da kamu düzeninin sağlanması için gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 121 kişiden 50’si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranmakta olan 121 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 50’si tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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