Dev organizasyona Fenerbahçe yerine Galatasaray gidiyor

NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa merkezli yeni lig projesi kapsamında Galatasaray ile bir kez daha masaya oturduğu öğrenildi.

Görüşmede, NBA Avrupa Projesi’nde sarı-kırmızılı kulübü mutlaka görmek istediklerini vurgulayan Silver, sponsorluk desteği konusunda da açık taahhütte bulundu.

FENERBAHÇE TEMKİNLİ

Fotospor'un haberine göre EuroLeague’in kurucularından ve son şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, NBA Avrupa’ya katılma konusunda temkinli davranıyor.

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, daha önce yaptığı açıklamada NBA ve FIBA’nın projeye Galatasaray’ı dahil etmek istediğini doğrulamıştı.

AVRUPA DEVLERİ YARIŞACAK

NBA, 2026–27 sezonuna kadar Avrupa’nın önde gelen futbol kulüplerini basketbol sahasına taşımayı planlıyor. Projede yer alması beklenen kulüpler arasında şunlar var:

İngiltere: Manchester City, Manchester United, Liverpool

Fransa: PSG, Marsilya

İtalya: Juventus, Inter

İspanya: Atletico Madrid

Türkiye: Galatasaray