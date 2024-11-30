Dev otel zinciri iflas etti. Geçen sene 14 otel açmıştı

2023 yılı, Achat Hotels için büyük bir büyüme yılıydı. Almanya'da 14 yeni otel açarak rekor kıran bu otel zinciri, sektörde dikkatleri üzerine çekti. Ancak, beklenmedik bir gelişme olarak, şirket iflas başvurusunda bulundu.

Alman otel zincirinin, Almanya'da 50 oteli, Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de ise bir oteli bulunuyor. Toplamda 5 bin 800'den fazla odaya sahip olan Achat Hotels'in iflası, turizm sektörü için büyük bir sürpriz oldu.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Achat Hotels'in iflas başvurusunu açıklayan GBK Beteiligungen AG, şirketin son zamanlarda piyasa koşulları nedeniyle zorlanmaya başladığını belirtti. Özellikle zorlu ekonomik ortamda, otel zinciri yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çekti.

Şirketin mevcut durumu, 2023 yıllık mali raporlarına göre sıfır değeriyle kaydedildi. Bu durum, şirketin yönetiminden bağımsız olarak çalışan mahkeme atamaları ile yeniden yapılandırma sürecinin başlatılmasına olanak tanıyacak.

Achat Hotels, iflas başvurusunun ardından mahkeme tarafından atanacak bir yöneticiyle yeniden yapılandırma sürecine girecek. Şirketin yönetimi, bu dönemde bağımsız olarak ekonomik denetim sağlayacak ve şirketi yeniden istikrara kavuşturmayı hedefleyecek. Ancak, şu ana kadar somut bir yeniden yapılandırma planı açıklanmış değil. Şirketin geleceği, önümüzdeki dönemde alınacak kararlarla şekillenecek.

1000 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Achat Hotels, 2023 yılında Almanya'da en hızlı büyüyen otel zincirlerinden biri haline gelmişti. Özellikle B&B Hotels ile birlikte gerçekleştirdiği büyüme, sektörde dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, aniden yaşanan bu finansal kriz, şirketin istikrarlı büyümesinin ardından gelen bir darbe oldu. Achat Hotels'in hızlı genişleme stratejisi, özellikle genç konukları hedefleyen Loginn Hotels markasıyla birlikte pekiştirilmişti. Şirket, Mönchengladbach'ta bir otel açmayı planlıyordu, ancak bu planların nasıl etkileneceği belirsizliğini koruyor.

Şirket, toplamda yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam etmekteydi ve çalışanlar için de geleceğe dair belirsizlik yaratıyor.