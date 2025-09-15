Dev otobüs firması iflas bayrağını çekti. Seferler iptal oldu yolcular mağdur

Almanya merkezli otobüs firması Bernie Reisen iflas etti. Sefer iptalleri yolcuları mağdur ederken, bilet iadeleri ve alternatif ulaşım sorunları tatil planlarını altüst etti. Şirketin geleceği belirsizliğini koruyor

Almanya’da otobüs taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Bernie Reisen, mali sorunlar nedeniyle iflas bayrağını çekti. Şirketin iflas başvurusu sonrası çok sayıda sefer iptal edildi veya süresiz ertelendi. Bu durum, özellikle tatil ve iş seyahati planı yapan yolcuları zor durumda bıraktı.

Bilet ücretlerini geri alamayan ya da alternatif ulaşım bulamayan yolcular, mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyada dile getiriyor. Özellikle yaz dönemi sonrası dönüş yolculukları planlayanlar, plansızlığın kurbanı oldu. Bernie Reisen, Almanya genelinde 60 otobüsle yılda 2 milyon kilometre yol kat ederek tarifeli seferler, okul gezileri, iş turları ve bireysel grup seyahatleri düzenliyordu.

Çevre dostu ve esnek toplu taşıma hizmetiyle tanınan şirket, konforlu otobüslerden modern minibüslere kadar geniş bir araç filosuna sahipti. Ancak, artan yakıt maliyetleri, personel giderleri ve sektördeki rekabetin şirketi mali çıkmaza sürüklediği belirtiliyor. Yetkililer, iflastan kaç yolcunun etkilendiğine dair net bir rakam paylaşmazken, sürecin toplu taşımada ciddi aksamalara yol açtığı ifade ediliyor.

Şirketin sunduğu havaalanı transferleri, fuar gezileri ve özel turlar da iptallerden nasibini aldı. Minibüs kiralama hizmetiyle B sınıfı ehliyet sahiplerine hitap eden firma, cazip fiyatlarla dikkat çekiyordu. Şimdi ise yolcular, iade süreçleri ve alternatif ulaşım için çözüm bekliyor.

