Dev otomotiv markası logosunu değiştirdi. İşte yeni logo

Kurumsal kimlik açısından etkili bir logoya sahip olmak, şirketler için büyük önem taşıyor.

Klasik, modern, şık ve zarif gibi çeşitli kategorilerde değerlendirilebilen logolar, firmaların en çok dikkat ettiği unsurlardan biri olarak öne çıkar. Şirketler, kurumsal kimliklerini güncellemek ve çağın gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla sıkça logo değişikliğine gidiyor.

Bu değişikliklere örnek olarak Japonya'nın ve dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Mazda verilebilir. Türkiye'de de önemli bir pazar payına sahip olan Mazda, geçtiğimiz yıl sessiz bir şekilde Türkiye pazarından çekilmişti.

PATENT YENİ LOGOYU ORTAYA ÇIKARDI

Mazda'nın yeni logosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Japonya'da alınan bir patent sayesinde yeni logo tasarımı sızdı.

Patente göre, Mazda'nın yeni logosu oldukça sade bir tasarım sunacak. Bu değişiklik, Mazda'nın diğer otomobil üreticileri gibi 3D logodan 2D logoya geçiş yaptığını gösteriyor. Yeni logonun resmi olarak ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise şu an için bilinmiyor.

Mazda’nın geçmiş yıllarda kullandığı logolar ise şu şekilde: