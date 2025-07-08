Dev Piton 61 yaşındaki çiftçiyi tek hamlede yuttu! Tüyler ürperten olay

Endonezya’nın güneydoğusunda yer alan Sulawesi bölgesinde çiftçi La Noti, bahçede tavuklarını yemlediği sırada 8 metreyi aşan bir pitonun saldırısına maruz kaldı.

Dev piton yaşlı adamın bacağını sarmalayarak onu yere düşürdü. Dev pitonun bu saldırısı karşısında savunmasız kalan adam pitonun gücüne yenik düştü. Savunmasız adamı boğarak öldüren yılan adamın cansız bedenini bir bütün olarak yuttu.

AİLE DEV PİTON YILANINI ÇALILIKLARDA YAKALADI



La Noti'den haber alamayan ailesi harekete geçerek arama çalışması başlattı. Bahçede ara çalışmalarına yoğunluk gösteren aile çalılıkların arasında karnı şişmiş dev piton yılanını fark ettiler. Köylüler tarafından yakalanmasının ardından kesilerek karnı yarılan dev piton yılanın midesinden yaşlı adamın cansız bedeni bir bütün olarak çıkartıldı.

Olayın ardından açıklama yapan bölge polisi Masud Gunawan, “Kurban ailesine ‘hayvanları beslemeye gidiyorum’ diyerek evden ayrılmış. Dönmeyince aramaya başladılar. Sonunda büyük bir piton tarafından yutulduğunu tespit ettik. Ailesi yaşananları kabullendi ve yakınları için dua etti” açıklamasında bulundu.



SON ZAMANLARDA PİTONLAR EVLERE VE BAHÇELERE DAHA SIK GİRMEYE BAŞLADI



Dailymail'in haberine göre, Yerel Afet Yönetimi Acil Durum ve Lojistik Sorumlusu La Ode Risawal, La Noti’nin her gün aynı bölgede çalıştığını belirterek, “Bu bölgede ilk kez bir insanın yılan tarafından yenildiğine tanık oluyoruz. Son zamanlarda pitonlar evlere ve bahçelere daha sık girmeye başladı. Ormana yalnız gitmek artık ciddi risk taşıyor” uyarısında bulundu.