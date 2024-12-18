Dev portakalın tanesi 25 TL. Kavun büyüklüğünde

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tanesi 700 gram ile 1 kilo 200 gram arasında değişen dev portakallar görenleri hayrete düşürdü. Tanesi 25 liradan dev portakallar, neredeyse kavun büyüklüğünde.

Manavgat Taşağıl Mahallesinde yetiştirdiği tanesi 700 gram ile 1 kilo 200 gram arasında değişen dev portakallara bakan bir daha bakıyor.

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3 TANESİ 2 KİLOYU BULUYOR

Portakalların üreticisi Osman Erdoğan'nın tezgahındaki portakallarını her yıl olduğu gibi bu yıl da neredeyse kavun büyüklüğündeki dev portakallarını Manavgat halkıyla buluşturuyor.

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Tartıya konulan portakalların 3'ü ise 2 kiloyu buluyor.

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TANESİ 25 TL'DEN SATIŞTA

Erdoğan, her Salı günü dev portakallarını 25 TL'den satışa sunduğunu belirtti.

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"DALINDA DEĞİL, DEĞERİNDE SATILIYOR"

Üreticilerin geçmiş yıllarda toplama masraflarını dahi karşılayamadığı için dalında kalan portakallarının bu yıl soğuk hava deposu sayesinde değerlendirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Başkanımızın desteğiyle portakal artık dalında değil, değerinde satılıyor. Kendisine tüm üreticiler adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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