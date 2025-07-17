Dev sahne küle döndü! Ünlü oyuncu da oradaymış... Dünyaca ünlü müzik festivalinde korku dolu anlar

Belçika'da düzenlenen ünlü müzik festivalinde yangın çıktı. Evlilik hazırlığı yaptığı Merve Küsmenoğlu ile Belçika'da olan genç oyuncu Serhan Onat da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MÜZİK FESTİVALİNDE KORKU DOLU ANLAR

Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'in ana sahnesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangından kaynaklı yoğun duman nedeniyle Belçika makamları, bölge sakinlerine pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını tavsiye etti.

Öte yandan festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale gelirken, festival komitesi, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.

ÜNLÜ OYUNCU DA ORADA ÇIKTI

Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da nikâh masasına oturmaya hazırlandığı Merve Küsmenoğlu da vardı.

"ÖLÜMLÜ BİR KAZA DEĞİL GİBİ DURUYOR"

Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.