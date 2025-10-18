Dev sigorta şirketi iflas etti! 3 gün önce kayyum atanmıştı. Müşteriler kara kara düşünüyor

Mevcut sözleşmeler ise Ocak 2026 sonuna kadar geçerli kalacak, ardından yenilenmeyecek. Bu gelişme, binlerce sürücüyü sigortasız bırakma riskiyle yüzleşmeye itiyor. Finansal Hizmetler Tazminat Şeması (FSCS), İngiltere'deki bireysel ve küçük işletme müşterilerini korumak üzere devreye girdi.