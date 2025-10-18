Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Dev sigorta şirketi iflas etti! 3 gün önce kayyum atanmıştı. Müşteriler kara kara düşünüyor

Dev sigorta şirketi iflas etti! 3 gün önce kayyum atanmıştı. Müşteriler kara kara düşünüyor

İngiltere'de Cebelitarık merkezli Premier Insurance iflas etti, 16 bin müşteri etkilendi. Mali kriz sonrası kayyum atandı, FSCS devreye girdi. Sürücüler alternatif sigorta aramaya yönlendirildi.

Cebelitarık merkezli Premier Insurance Company Limited, mali darboğazın pençesinde iflasını duyurdu. İngiltere'de 16 binden fazla otomobil ve motosiklet sigortası müşterisi olan şirket, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla 14 Ekim 2025'te yönetimi kayyuma devretmişti.

Bu adımın üzerinden yalnızca üç gün geçmeden, Gibraltar Finansal Hizmetler Komisyonu (GFSC) şirketin faaliyetlerini durdurdu. Şirket, Ocak 2025'ten itibaren yeni poliçe satışını kesmişti.

Mevcut sözleşmeler ise Ocak 2026 sonuna kadar geçerli kalacak, ardından yenilenmeyecek. Bu gelişme, binlerce sürücüyü sigortasız bırakma riskiyle yüzleşmeye itiyor. Finansal Hizmetler Tazminat Şeması (FSCS), İngiltere'deki bireysel ve küçük işletme müşterilerini korumak üzere devreye girdi.

Kurum, poliçe sahiplerinin taleplerini karşılayacağını açıklarken, kayyum Grant Thornton'un (Freddie White ve Bradley Chadwick) idaresinde devam eden idari süreçleri destekliyor. Mali sıkıntıların kökeninde, artan reasürans maliyetleri ve düşük prim geliri yatıyor.

FCA ve PRA gibi Birleşik Krallık denetleyicileriyle GFSC'nin ortak çalışması, etkilenenleri bilgilendirmeye odaklanıyor. Müşterilere, poliçe detaylarını broker'larından teyit etmeleri ve acil alternatif teminat aramaları tavsiye edildi. Sosyal medyada yayılan panik, yetkilileri acil açıklama yapmaya zorladı.

Kaynak: Haber Merkezi
