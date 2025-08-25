Dev şirket borsadan çıkarıldı! Yatırımcılar şokta

Çin'in dev emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri, 15 yılı aşkın bir süre işlem gördükten sonra bugün Hong Kong borsasından çıkarıldı.



Bu, bir zamanlar 50 milyar doları aşan borsa değerine sahip Çin'in en büyük gayrimenkul şirketi için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Uzmanlar, borsadan çıkarmanın hem kaçınılmaz hem de nihai olduğunu söylüyor.



Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurasia Group'un Çin direktörü Dan Wang, "Borsadan çıkarıldıktan sonra geri dönüş yoktur" dedi. Evergrande, yıllardır dünyanın en büyük ikinci ekonomisini sürükleyen krizdeki rolüyle tanınıyor.

BÜYÜK BİR BORÇ KRİZİNİN İÇİNDE

Bu, bir zamanlar Çin'in en büyük emlak şirketi olan ve borsa değeri 50 milyar doları aşan şirket için üzücü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Şirket hızlı yükselişini sağlayan devasa borçların ağırlığı altında muhteşem bir çöküş yaşadı.

Faiz ödemelerini karşılamakta zorlanan şirket, bazı yurt dışı borçlarını ödeyemedi.

Bu ayın başlarında, tasfiye memurları Evergrande'nin borçlarının şu anda 45 milyar dolar olduğunu ve şu ana kadar sadece 255 milyon dolarlık varlık sattığını açıkladı. Ayrıca, işin tamamen yeniden yapılandırılmasının “ulaşılamaz olacağına” inandıklarını da söylediler.

YATIRIM YAPANLAR NE YAPACAK?

Evergrande'nin işlem sırası kapatıldığı için şirketin ortağı olan yatırımcılar işlem sırası açılırsa hisselerini satarak paralarını alabilecek. Bunun dışında paralarını almaları mümkün görünmüyor.