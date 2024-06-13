Dev şirket iflas edecek bankaları 'Kesin' diyerek duyurdu. Vatandaş parasını çekmeye başladı

Korono virüs pandemisinden sonra dünyanın hemen hemen her ülkesinde ifmlas eden şirketlere her gün yüzlercesi ekleniyor. Büyüklü küçüklü şirketlerin kapısına kilit vurması çalışanların da işsiz kalmasına neden oluyor.

Amerikan yatırım yönetimi şirketi Pacific Investment Management Co. (PIMCO) bilançolarındaki sorunlu ticari gayrimenkul kredilerinin “çok yüksek" olması nedeniyle ABD'de daha fazla bölgesel banka iflası beklediğini açıkladı.

Banka ismi vermeden şirketin yaptığı bu açıklama vatandaşlar arasında büyük panik yaşanmasına neden oldu. "Benim de bankam iflas eder" diye düşünenler paralarını çekmek için banka şubelerine akın etti.

PIMCO'nun küresel özel ticari gayrimenkul ekibi başkanı John Murray; alışveriş merkezlerinden ofislere kadar her şeye kredi verenler için “Gerçek sıkıntı dalgası yeni başlıyor” dedi.

Murray'e göre, bazı piyasa beklentilerinin aksine, büyük bankalar daha derin kayıplardan kaçınmak için önce daha yüksek kaliteli varlıklarının bir kısmını elden çıkarıyor.