Dev şirket iflas etti rakipleri de inanamadı. Dünya çapında talep gören ürün geliştirdi

Dünya çapında talep gören şeffaf çatı ve cephe sistemleri üreten Alman şirketi Vector Foiltec, Ekim ayında iflas başvurusunda bulundu. ETFE film teknolojisini kullanarak, dünya genelinde 1.700'den fazla projede yer almış ve mimari alanda küresel pazar lideri konumuna gelmiş olan şirket, son yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle ciddi bir mali sıkıntıya düştü. Şirketin Bremen merkezli operasyonları, Rusya pazarını kaybetmesi ve son dönemde yaşanan ödeme gecikmeleri gibi sebeplerle zor duruma girdi.

AVANTAJLARI BÜYÜK

Vector Foiltec, şeffaf ve sürdürülebilir yapı çözümleri üretme konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekiyordu. Ürettiği ETFE film, daha az enerji ile üretilebilmesi, geri dönüştürülebilirliği ve kir tutmaz özelliği sayesinde çevresel avantajlar sağlıyordu. 2011’de, çevresel ürün beyanı (EPD) sertifikası alarak, sektördeki ilk şirket oldu. Ancak, şirketin son yıllarda yaşadığı pazar kayıpları, bu başarının sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Özellikle Rusya'daki pazar kaybı, büyük bir darbe oldu.

İŞÇİLER ZOR DURUMDA

Bremen Yerel Mahkemesi, 1 Kasım 2024’te şirketin varlıkları üzerinde geçici iflas idaresi kararı aldı. Şirket yönetimi, bu zor dönemde olumlu bir çözüm bulmayı ümit ediyor. Şirketin kurucusu Dr. Stefan Lehnert, “Bu kolay bir adım değildi, ancak gelecekte uzun vadeli iyi bir çözüm bulacağımıza inanıyorum” dedi. Yeni bir yatırımcı arayışı ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu süreçte, şirket çalışanlarının üç ay süreyle ücretlerinin güvence altına alınması, morale katkı sağlıyor.

Krizin en zorlayıcı yönlerinden biri, çalışanların geleceğiydi. Ancak şirket yönetimi, çalışanların Kasım 2024’ten Ocak 2025’e kadar olan ücretlerini güvence altına aldı. Bu önlem, sürecin daha sağlıklı bir şekilde atlatılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Geçici yönetici Dr. Christian Kaufmann, “Çalışanlar mevcut durum hakkında bilgilendirildi ve şirketin geleceği için tüm seçenekler değerlendiriliyor” açıklamasını yaptı.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARINA GİRMELİ

Vector Foiltec’in iflas başvurusu, sadece Almanya’daki operasyonlarıyla sınırlı kalmayacak. Ancak, yabancı iştiraklerin bu süreçten etkilenmeyeceği belirtiliyor. Şirketin küresel başarıları ve mimari alandaki uzmanlığı, gelecekte alacağı yeni yatırımlar ve yönetsel hamlelerle daha iyi bir noktaya taşınabilir. Yatırımcıların şirketin potansiyelini görmesi ve çözüm arayışına girmesi bekleniyor.

Vector Foiltec, sadece estetik ve sürdürülebilir çözümleriyle değil, aynı zamanda çevre dostu teknolojileriyle de sektörde dikkat çekiyordu. Kullanılan ETFE film, enerji verimliliği ve çevresel faydalar açısından önemli bir avantaj sağlıyordu. Şirket, çevre bilincini yüksek tutarak sektöre yön vermeye devam etti.