Türkiye’de en çok satılan markalardan Hyundai'nin en büyük SUV modeli Ioniq 9 Türkiye'de satışa sunuldu. E-GMP platformunu kullanan yüzde yüz elektrikli model, büyük boyutları ve farklı teknolojileri ile dikkat çekiyor. Ioniq 9'un Türkiye lansmanı geçtiğimiz günlerde denizcilik turizminin önemli merkezlerinden biri olan Göcek'te yapıldı.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, etkinlikte hem Ioniq 9 hem de markanın geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ioniq 9 ile birlikte Koreli markanın globalde satılan tüm modellerinin Türkiye’ye geldiğini kaydeden Berkel, "Bu yıl 60 bin adet araç satmayı hedefliyoruz. 2030'da ise bu rakamı 100 bin adede taşımak istiyoruz. Türkiye’de geçen yıl 4 bin 945 adet elektrikli araç satmıştık, bu yıl hedefimiz 10 bin adet elektrikli otomobil satmak" dedi.

Türkiye otomotiv pazarının yüksek potansiyeline de işaret eden Berkel, "Türkiye’de her 1000 kişiden 200 kişiye araç düşüyor, Avrupa'da ise bu oran 500 kişi seviyesinde. Yani bizim potansiyelimiz çok daha fazla. Türkiye'de artık pazarın gerçeğinin ayda 100 bin adet satış olduğu görülüyor. Faizler inerse pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olmuştu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 10 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 oranında artarak 116 bin 149 adede yükseldi ve tüm zamanların en yüksek Ekim ayı olarak tarihe geçti.

İZMİT'TE ÜRETİLECEK YENİ MODEL 40 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK

Berkel, elektrikli araç pazarındaki büyüme hızına da değinerek, 2030’a kadar elektrikli araç pazarının toplam satışların yüzde 30’unu oluşturabileceğine dikkat çekti.

Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli bir otomobil üretecek ikinci şirket olmaya hazırlanan Hyundai, yeni otomobilinin üretimine Ağustos 2026'da İzmit'te başlamayı hedefliyor.

Bu otomobilin adının 'Ioniq 3' olacağını vurgulayan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni modelimiz Türkiye’den 40’dan fazla ülkeye gönderilecek. i10 modelimizin üretimi Kasım ayında sona erecek. Ioniq 3’ün üretim kapasitesi ise 2027 yılında tam olarak netleşecek" bilgilerini paylaştı.