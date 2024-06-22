Dev şirket pılısını pırtısını topladı. Türkiye'den çekiliyor

1863 tarihinden bu yana faaliyet gösteren dev sigorta şirketi Türkiye’den çekileceği öne sürüldü.

Türkiye'den çekilen şirket kervanına biri daha eklendi. İtalyan sigorta devi Generali, Türkiye ve Filipinler'deki birimlerini satmayı planladığı iddia edildi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan aktardığı bilgilere göre Assicurazioni Generali SpA, Türkiye ve Filipinler'deki birimlerini satışa çıkaracak.

İsmini gizli tutan sektör kaynakları İtalyan sigorta şirketinin İstanbul merkezli Generali Sigorta AŞ ve Generali Life Assurance Filipinler'i satmak için ayrı süreçler başlattığını ifade etti.

Satış görüşmelerinin başladığı belirtilen haberde şirkete yaklaşık yarım düzine şirketin talip olduğu ancak henüz kesinleşen bir anlaşma olmadığı belirtildi.

Generali'nin sözcüsü ise söz konu satış işlemlerine ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

TÜRKİYE’NİN İLK SİGORTA FİRMASI SAYILIYOR

1831'de İtalya'da kurulan Generali, Türkiye'nin ilk sigorta firması olarak biliniyor. Şirket, 1863'te İstanbul'da ilk acentesini açarak Türkiye'de sigortacılık faaliyetlerine başladı. 1989'da ise Generali Sigorta Anonim Şirketi'ni kurarak yerelleşti.

Avrupa'nın en büyük üç sigorta firmasından birisi olan Generali, Türkiye genelinde 500'ün üzerinde acentesi bulunuyor.