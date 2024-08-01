Dev şirket yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Koronavirüs salgını sonrası en çok büyüyen sektörlerden biri olan oyun sektörü son dönemde üst süte gelen işten çıkarma haberleri ile sarsılıyor. Yaklaşık 4 yıl önce gelen büyüme rakamları sonrası çok sayıda stüdyo binlerce yeni çalışan işe almıştı. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü. Aralarında büyük yapımcıların da olduğu çok sayıda stüdyo üst üste işten çıkarma kararları aldı.

İşten çıkarma kararı alan son şirket ise Bungie oldu. Destiny oyunlarını geliştiren stüdyo, 2022 yılının şubat ayında 3,6 milyar dolara Sony’ye satılmıştı. Söz konusu satın alma Sony’nin servis oyunu geliştirmek için attığı bir adım olarak nitelenmişti.

Bungy’den gelen son açıklamada 220 çalışanın işten çıkarıldığı duyuruldu. Bu rakam şirketteki toplam çalışan sayısının yüzde 17’sine tekabül ediyor.

YENİ OYUN İÇİN ÇALIŞANLARINI SONY'YE TAŞIYORLAR

Bungie CEO’sı Pete Parsons yaptığı açıklamada kararın ekonomik koşullardan ötürü alındığını söyledi. Parsons, işten çıkarılan çalışanlara kıdem tazminatı, sigorta masrafları ve farklı başlıkların da olduğu geniş bir paket sunulduğunu söyledi. Parson, uzun zaman birlikte çalıştıkları isimlerle ayrılmaktan ötürü üzgün olduklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Parsons, işten çıkarmaların devam eden projeleri etkilemeyeceğini vurguladı.

Parsons önümüzdeki dönemde Sony ile entregre olmak için çalışanların yüzde 12’sinin Japon şirkete gönderileceğini söyledi. Bungie, yeni bir bilim kurgu öğelerinin olduğu aksiyon oyununun yapımı için yeni bir stüdyo kurulması için çalışanlarının bazılarını PlayStaiton’a kaydıracak. Söz konusu oyunun erken yapım aşamasında olduğu kaydedildi.

Bungie, son işten çıkarmalar ile çalışan sayısını önemli ölçüde azaltsa da Destiny ve Marathon oyunlarında çalışan yaklaşık 850’den fazla kişinin olduğunu duyurdu.