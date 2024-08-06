Dev şirket zorda! 1400 kişiyi işten çıkaracak

Infineon’un son çeyrek mali tablolarına göre, geliri yüzde 10 düşüşle 3,7 milyar Euro’ya geriledi. Net kâr ise yüzde 50 azalarak 403 milyon Euro oldu. Ayrıca, firma 2024 yılı gelir beklentisini 15 milyar Euro olarak revize etti.

1400 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Firma, artan rekabet ortamında mali yükü hafifletmek amacıyla 1400 çalışanını işten çıkaracak. Bu çalışanlar daha düşük maliyetli bölümlere kaydırılacak.

Infineon, bu süreçte endişe edilecek bir durum olmadığını belirtiyor, ancak toparlanmanın biraz zaman alabileceğini ifade ediyor.