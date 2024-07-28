Dev şirkete 3 ay mühlet verildi. İnşaat sektörü şokta

49 yıllık köklü şirketin düştüğü dar boğaz inşaat sektöründe büyük tedirginlik yarattı.

Türkiye’de çok sayıda kamu binası ve devlet hastanesinin yapımını üstelenen inşaat devi Gökyol'dan kötü haber geldi. Gökyol İnşaat'ın iflas koruma talebinde bulunması sektörde şok etkisi yarattı.

En son Bartın'daki600 yataklı devlet hastanesinin inşaatını üstlenen Gökyol inşaata , 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato izni verildi. Gökyol inşaat mahkemenin kendisine tanıdığı 3 aylık süre içinde iflastan kurtulmak için çözüm arayacak.

Bu süre zarfında faaliyetlerine devam edecek olan Gökyol İnşaat elindeki projeleri bitirerek teslim etmeye çalışacak. Bu süre içinde yapılan tüm faaliyetler de mahkemenin atağı komisyondaki kişilerce incelenerek denetlenecek.

BİRÇOK İLDE HASTANE YAPAN DEV BİR FİRMA

1972 yılında kurulan Gökyol İnşaat, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok kentinde çok sayıda devlet hastanesi inşa etti. Ağırlıklı olarak hastane yapımları üstenen şirket İstanbul'da da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşasına imza attı.

Gökyol İnşaat diğer illerdeki yaptığı hastaneler arasında ise Sakarya 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı, Çanakkale Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi binası, Bartın 600 Yataklı Devlet Hastanesi binası, Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi binası Yakakent 50 Yataklı Devlet Hastanesi binası, Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi, Kapaklı 100 Yataklı Devlet Hastanesi binası ve birçok kamu binası bulunuyor.