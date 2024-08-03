Dev şirkete ağır darbe. 9 ünlü firma son anda kurtuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Dev şirkete ağır darbe. 9 ünlü firma son anda kurtuldu

Rekabet Kurumu tarafından traktör devine rekabeti ihlal ettiği gerekçesi ile büyük ceza verildi.

Rekabet Kurulu, Hattat Traktör'ün yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Bu ihlal sonucunda Hattat Traktör’e 20.675.810,53 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, diğer büyük firmalar ceza almaktan kurtuldu.

Rekabet Kurulu'nun traktör üretim ve pazarlama sektöründe yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma, bayiler arasında yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi ve rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunan firmaları hedef aldı.

q1-001.png

HATTAT TRAKTÖR'E AĞIR CEZA

Hattat Traktör, yeniden satış fiyatlarını belirlediği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etti. Bu ihlal nedeniyle Hattat Traktör’e 20.675.810,53 TL idari para cezası uygulandı.

DİĞER FİRMALAR SUÇSUZ BULUNDU

Soruşturmada, AGCO Tarım Makineleri, Argo Tractors Turkey, Başak Satış Pazarlama, Erkunt Traktör, IPSO Tarım, Kubota Turkey, Same Deutz Fahr, Tümosan Motor ve Türk Traktör gibi büyük firmaların rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişiminde bulunmadığı belirlendi.

r1.webp

KARARDA YARGI YOLU AÇIK

Rekabet Kurulu, Hattat Traktör dışında kalan firmalar için idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Verilen karar, gerekçeli metnin tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'ne taşınabilir.

İlgili Haberler
Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü...
E-Ticaret devlerine Instagram darbesi. Kaybın boyutu endişe verici
E-Ticaret devlerine Instagram darbesi. Kaybın boyutu endişe verici
100 lotunuz 1909 lot olacak. Borsa'yı kasıp kavuracak gelişme
Evde bakım maaşında flaş değişiklik
Selçuk Geçer: Büyük tufan için geri sayım başladı
Emekli promosyonları coştukça coştu. Bankaların yarışı kızıştı
Hakan Kara: Hazır olun çok zor geçecek
Son Haberler
Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü... Spor
Yusuf Dikeç: Atış yaparken elimi cebime koyuyorum çünkü...
İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak Gündem
İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapalı olacak
E-Ticaret devlerine Instagram darbesi. Kaybın boyutu endişe verici Teknoloji
E-Ticaret devlerine Instagram darbesi. Kaybın boyutu endişe verici
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Liste baştan sona yenilendi Otomotiv
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Liste baştan sona yenilendi
THY ve Pegasus İran, Irak ve Ürdün seferlerini erteledi Dünya
THY ve Pegasus İran, Irak ve Ürdün seferlerini erteledi
İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı