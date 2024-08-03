Dev şirkete ağır darbe. 9 ünlü firma son anda kurtuldu

Rekabet Kurulu, Hattat Traktör'ün yeniden satış fiyatlarını belirleyerek rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Bu ihlal sonucunda Hattat Traktör’e 20.675.810,53 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, diğer büyük firmalar ceza almaktan kurtuldu.

Rekabet Kurulu'nun traktör üretim ve pazarlama sektöründe yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma, bayiler arasında yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi ve rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişiminde bulunan firmaları hedef aldı.

HATTAT TRAKTÖR'E AĞIR CEZA

Hattat Traktör, yeniden satış fiyatlarını belirlediği gerekçesiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etti. Bu ihlal nedeniyle Hattat Traktör’e 20.675.810,53 TL idari para cezası uygulandı.

DİĞER FİRMALAR SUÇSUZ BULUNDU

Soruşturmada, AGCO Tarım Makineleri, Argo Tractors Turkey, Başak Satış Pazarlama, Erkunt Traktör, IPSO Tarım, Kubota Turkey, Same Deutz Fahr, Tümosan Motor ve Türk Traktör gibi büyük firmaların rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişiminde bulunmadığı belirlendi.

KARARDA YARGI YOLU AÇIK

Rekabet Kurulu, Hattat Traktör dışında kalan firmalar için idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi. Verilen karar, gerekçeli metnin tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'ne taşınabilir.