Dev şirkete rekabet soruşturması

Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker firmasının markalarından olan Panagro markası, tesislerinde üretilen süt tozuna bakteri karıştığı iddialarıyla gündeme gelirken şimdi de Rekabet Kurulunun başlattığı soruşturmayla gündem oldu.

Rekabet Kurumu'nca bugün yayınlanan duyuruda, çiğ süt satın aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulaması aracılığıyla baskı altına alarak ilgili kanun 4. maddesini ihlal eden 39 firma ifşa edildi. Firmalar arasında Konya Şeker'in iştiraki olan Panagro süt ürünleri markası da yer aldı. Duyuruda 39 firma hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda Konya Şeker'in Panogra tesisinde üretilen süt tozlarına bakteri bulaştığı gerekçesiyle 100 tona yakın süt tozunun imha edileceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili firma tarafından açıklama yapılmazken, olayda ihmali bulunan bir personelin iş akdinin fesih edildiği ileri sürüldü.