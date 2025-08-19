Dev şirkete siber saldırı! Milyonlarca kişinin bilgileri çalındı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD’li dev sigorta şirketi Allianz Life bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kaldı. Siber saldırıda 1 milyondan fazla müşterinin bilgilerinin ele geçirildiği öğrenildi.

Dijital güvenlik tehditleri, son yıllarda giderek daha ciddi boyutlara ulaşırken, Allianz Life’ın yaşadığı veri ihlali, sektördeki risklerin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

“Have I Been Pwned” veri ihlali takip platformunun açıkladığı bilgilere göre, saldırganlar şirketin müşteri ilişkileri veritabanına erişerek 1,1 milyon kişinin bilgilerine ulaştı. Bu bilgiler arasında isim, adres, doğum tarihi ve iletişim detayları yer alıyor.

Allianz Life, Temmuz sonlarında yaptığı resmi açıklamada, korsanların bulut ortamındaki veritabanını hedef aldığını doğruladı. Açıklamada, 1,4 milyon müşterinin büyük bölümüne ve bazı çalışan verilerine de yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu tür siber saldırıların yalnızca şirketleri değil, kullanıcıları da etkilediğini belirterek, güçlü şifreleme, düzenli veri yedekleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemler alınmasını tavsiye ediyor. Allianz Life müşterileri ise şirketten şeffaf bir bilgilendirme ve güven artırıcı adımlar atmasını bekliyor.

