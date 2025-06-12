Dev şirketin çalışanlarına büyük şok! Herkes zam beklerken isyan ettiren karar çıktı

Bir süre önce Körfez sermayesine geçen ve Türkiye çapında çok sayıda çalışanı olan Getir’den isyan ettiren karar çıktı. Alınan karar ile kuryelerin maaşında indirime gidildi.

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası’nın yaptığı açıklamaya göre Getir 1 Haziran itibari ile kuryelerin maaşında indirime gidildiğini duyurdu. Öte yandan haftalık ve saatlik bonusların da kaldırıldığı öğrenildi.

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Kublay Çelik, Getir’in bayilik sistemi ile çalıştığını belirterek, kuryelerin bayiler ile sözleşme imzaladığını söyledi. Çelik, “Ankara ve İstanbul’daki bu bayiler, hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bu ortamda, ücretlerde yüzde 30’a varan kesintiler yaptılar, haftalık ve saatlik bonusları kaldırdılar” şeklinde konuştu. Çelik ayrıca kuryeleri kendileri ile iletişime geçmeye davet etti.

Öte yandan kuryeler çeşitli kentlerde kontak kapatarak eylem yaptı. Eylemlerin sürmesi bekleniyor.