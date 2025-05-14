Dev şirketin CEO’su servetine 40 milyar dolar daha kattı

Kaynak: Haber Merkezi
Dev şirketin CEO’su servetine 40 milyar dolar daha kattı

Dünyanın en büyük çip ve ekran kartı üreticilerinden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang bir yılda servetine 40 milyar dolar daha kattı. Huang’ın servetinin 120 milyar dolara çıkmasında Suudi Arabistan ile yaptıkları anlaşma etkili oldu.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ çiplerine yönelik talebin artmasıyla birlikte servetine servet kattı. Şirketin hisselerinde yaşanan sert yükselişle birlikte Huang’ın kişisel net serveti geçen yılki 80 milyar dolardan 120 milyar dolara çıktı.

Nvidia’nın Suudi Arabistan’da, çoğu ülkenin varlık fonu tarafından desteklenen bir yapay zekâ girişimine yüz binlerce çip satmayı kabul etmesinin ardından, şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişme, Nvidia’nın gelişmiş işlemcilerine olan ilginin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.

Hisseler Salı günü yüzde 5,6’lık artışla 129,93 dolardan kapanırken, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette şekillendiği belirtildi. Trump’ın sonraki durağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olması bekleniyor.

Jensen Huang, Nvidia’yı yapay zekâ odaklı yarı iletken sektörünün lideri haline getirerek teknoloji devi konumuna taşıdı.

Son net servet artışıyla birlikte Huang, Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesinde ilk 10’un hemen gerisinde yer aldı.

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