Dev şirketin CEO’su servetine 40 milyar dolar daha kattı

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ çiplerine yönelik talebin artmasıyla birlikte servetine servet kattı. Şirketin hisselerinde yaşanan sert yükselişle birlikte Huang’ın kişisel net serveti geçen yılki 80 milyar dolardan 120 milyar dolara çıktı.



Nvidia’nın Suudi Arabistan’da, çoğu ülkenin varlık fonu tarafından desteklenen bir yapay zekâ girişimine yüz binlerce çip satmayı kabul etmesinin ardından, şirketin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişme, Nvidia’nın gelişmiş işlemcilerine olan ilginin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.



Hisseler Salı günü yüzde 5,6’lık artışla 129,93 dolardan kapanırken, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette şekillendiği belirtildi. Trump’ın sonraki durağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olması bekleniyor.



Jensen Huang, Nvidia’yı yapay zekâ odaklı yarı iletken sektörünün lideri haline getirerek teknoloji devi konumuna taşıdı.

Son net servet artışıyla birlikte Huang, Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesinde ilk 10’un hemen gerisinde yer aldı.