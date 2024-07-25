Dev şirketin kârında büyük düşüş.

Bünyesinde, Citroen, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Vauxhall, Alfa Romeo dahil olmak üzere 14 dev otomobil markası bulunan Stellantis'in kârında büyük düşüş yaşandı.

Şirketin yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, Stellantis'in yılın ilk yarısındaki net geliri yüzde 14 düşüşle 85 milyar euro oldu.

Stellantis'in bu dönemdeki net kârı ise yıllık bazda yüzde 48 azalarak 5,6 milyar euroya düştü.

Şirketten yapılan açıklamada kâr düşüşüne, yılın ilk yarısındaki düşük hacimli satışlar, yeniden yapılandırma maliyetleri ve Kuzey Amerika'daki düşük pazar payı gerekçe gösterildi.

Açıklamada, Stellantis'in yakın vadede önemli bir ürün dalgasını piyasaya sürmeye hazırlandığı ifade edilerek, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde yılın ikinci yarısı ve 2025'te performansını iyileştirme fırsatlarına odaklandığı kaydedildi.