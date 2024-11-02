Dev süpermarket zincirinde satılan balıklarda gizli tehlike. Yiyen yataktan kalkamıyor

Almanya’nın önde gelen süpermarketi REWE, Ostsee Fisch markalı füme hamsilerde Listeria bakterisinin varlığı nedeniyle bir geri çağırma duyurusu yaptı. Bu durum, 15 federal eyaleti etkileyerek, balık satın alan tüketicilerin ürünü yemeden iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

Ostsee Fisch markalı füme hamsiler, 125 gramlık paketler halinde satılmaktadır. Tüketiciler, geri çağrılan ürünleri son tüketim tarihi 31 Ekim 2024 olan paketlerden tanıyabilir. Ürün numarası "4013276130469" olarak belirtilmiştir ve bu numara paketin arkasında da yer almaktadır. İade işlemi için fatura gerekmeksizin, mağazalarda ürünün bedeli geri ödenecektir.

TEHLİKELİ BİR BAKTERİ

Listeria, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteridir. Enfekte olan kişilerde ateş, titreme, kas ağrıları, bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlar görülebilir. Özellikle yaşlılar, hamile kadınlar ve mevcut sağlık sorunları olan kişiler bu durumdan daha fazla etkilenmektedir. En kötü durumda, listeria enfeksiyonu kan zehirlenmesine veya menenjite yol açabilir. Hamile kadınlar için bu durum, doğmamış çocukları açısından büyük risk taşımaktadır.

Bu ürünleri tüketen ve semptomlar geliştiren herkesin derhal bir doktora başvurması önemlidir. Hamile kadınların, semptom göstermeseler bile doktorlarıyla iletişime geçmeleri önerilmektedir. Sağlık açısından alınacak önlemler, ciddi komplikasyonların önüne geçebilir.