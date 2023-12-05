Dev süt fabrikası icradan satılık. 6 yıl önce iflas etmişti

Yeniakit'in haberine göre, 2000’lerde istihdam sağlayan Aybastı süt fabrikası icra yoluyla satışa çıkarıldı. Geçmişteki göz kamaştıran günlerini geride bırakan fabrika, bölgeye ekonomik canlılık getirmişti.

Ordu Aybastı Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi’nde 5 ortak tarafından kurulan süt fabrikası, hayvancılığı geliştirmeyi ve bölgeye değer katmayı amaçlamıştı. Ancak zaman içinde ekonomik zorluklara direnemeyen fabrika, kapanma kararı almış ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine sunduğu katkı sona ermişti.

Fabrikanın kapanmasıyla birlikte bölgede işsizlik artarken, ekonomik çalkantılar yaşanmıştı.

2016 yılından beri devam eden icra davası, Aybastı İcra Dairesi tarafından sonuçlandırıldı. Çakırlı Mahallesi’nde bulunan süt fabrikasının yeri ve binası, icra yoluyla satışa çıkarıldı.

Satışa çıkarılan fabrikanın değeri 3 milyon 70 bin TL olarak belirlendi. 5-6 yıldır kapalı olan fabrikanın mülkiyeti için düzenlenen satış 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu durum, bölgedeki ekonomik dengeleri etkileyecek ve fabrikanın geleceği ile ilgili yeni bir dönemin kapısını aralayacak gibi görünüyor.