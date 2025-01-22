Dev tabuta küçücük beden

Kaynak: İHA

Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecrin son yolculuğuna uğurlandı. Büyükler için yapılan tabuta Ecrin'in minicik bedeni konuldu.

Korkunç yangın, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5076 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde alevlerin içinde kalan 3 yaşındaki Ecrin Argun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Ecrin için öğle namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı.

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Cenaze namazına Ecrin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ecrin'in cenazesi Ervah Kabristanlığında dualarla defnedildi.

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