Dev telefon üreticisiyle ilgili şok iddia! Türkiye pazarından çıkıyor mu?

Çinli teknoloji devi OPPO bünyesinde çalışmalarını sürdüren realme'nin Türkiye ayağına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meslektaşımız Volkan Manav'ın gündeme getirdiği bir iddia, ortalığı karıştırdı. İşin kötü yanı, bu iddialar gerçek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yaşananlara bakalım.

Volkan Manav'ın birkaç gün önce kaleme aldığı bir habere göre realme, aldığı bir karar ile Türkiye pazarından çekilmeye karar vermişti. İddiaya göre şirket, robot süpürge tarafı ile diğer bölümlerde çalışan tüm personeli işten çıkarmış, hizmetlerini noktalamıştı. Şirket, henüz resmî bir açıklama yapmamış olsa da gelen haberler, bu iddiayı doğruluyor gibi görünüyor.

OPPO TÜRKİYE YATIRIMCISI, REALME İLE İLGİLENMEDİĞİNİ AÇIKLADI!

Volkan Manav, konuyla ilgili olarak OPPO'nun Türkiye yatırımcısı Mıstaçoğlu Holding ile iletişime geçti. Ancak buradan gelen dönüş de olumsuz oldu. Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Mıstaçoğlu tarafından yapılan açıklamada realme'nin Türkiye operasyonlarıyla ilgili herhangi bir iş birliği, ortaklık veya satın alma planı olmadığı belirtildi. Hafta sonu ortaya atılan bu iddialar da asılsız çıkmış oldu. Yani realme'nin arkasına duracak kimse kalmamıştı.

MÜŞTERİLER DE İŞ BİRLİĞİ YAPAN KİŞİLER DE TEDİRGİN

realme'den resmî bir açıklamanın gelmemiş olması, realme müşterilerini tedirgin etmeye başladı. Kullanıcılar, bundan sonraki süreçte kullandıkları realme cihazlar için destek alıp alamayacaklarını öğrenmek istiyorlar. Öte yandan; realme ile iş birliği yapan ancak parasını alamayan içerik üreticiler de bulunuyor. Sosyal medyada paylaşım yapan içerik üreticiler, paralarını alıp almayacaklarını bile bilmiyorlar.