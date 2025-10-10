Arsenal'in Sporting Lisbon'dan 65.8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres ile ilgili İsveçli golcünün menajeri Hasan Çetinkaya'nın danışmanı Jonathan Chalkias, transferin perde arkasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ARKAMIZDAN MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞMAYA VARMIŞLARDI"

“Studio Allsvenskan” adlı podcast programına konuşan Chalkias, Sporting Lisbon'un kendilerinden habersiz Manchester United ile anlaşmaya vardığını ve bu durumun süreci karmaşık bir hale getirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim arkamızdan Manchester United’la bir anlaşmaya varmışlardı (Sporting) ve bu, Arsenal’le yapılan görüşmelerde ciddi bir sorun yarattı. United, daha yüksek bir bonservis bedeli teklif etmişti.

"ARSENAL TRANSFERİ BİZE PAZARLAMA GÜCÜ KAZANDIRDI"

Suudi Arabistan'dan gelen teklifler gerçekten delilikti. Biz her zaman çıkarımızı düşünmek zorundayız. Elbette transferden bizim de bir payımız var, bu da büyük bir paraydı. Belki bir gün Gyökeres bu konulara kendisi yanıt verir. Onu hiçbir zaman baskı altına almadık. Paralar gelir gider ama Arsenal transferi bize büyük bir pazarlama gücü kazandırdı."