Dev turizm firmasının iflası resmen açıklandı



Türkiye’de artan girdi maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalardan otobüs firmalarını da payına düşeni alıyor. İflas bayrağını çeken şirketlere Konya merkezli Lüks Karakuş Turizm’de eklendi.



MAHKEME KARARIYLA İFLAS İLAN EDİLDİ



Şirketin ekonomik sorunları gerekçesiyle açılan dava, resmi iflas kararıyla sonuçlandı. Ereğli (Konya) İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm’in 10 Eylül 2025 saat 14.38 itibarıyla iflasına hükmedildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi gereğince ilanen açıklandı.