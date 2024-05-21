Dev Türk bankası Araplara satılıyor! Reuters satış fiyatını açıkladı

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank’ın, Yapı Kredi’deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu bildirdi. Bu gelişme, işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceği anlamına geliyor. Haberin ardından borsada bankacılık endeksinde yükseliş yaşandı.

KOÇ HOLDİNG GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Koç Holding, sahip olduğu Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı için First Abu Dhabi Bank ile ileri aşama görüşmelere geçti. Ancak konuya yakın bir kaynak, fiyat konusunda sıkı pazarlık yapıldığını ve anlaşma sağlanması halinde işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini belirtti.

ARAPLAR 1 MİLYAR DOLAR TEKLİFİN ALTINDA FİYAT VERDİ

Üç kaynağa göre, görüşmeler ileri aşamada. Bir kaynak, Koç Grubu’nun elindeki yüzde 61,2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini, karşı tarafın ise bunun 1 milyar dolar altında teklif verdiğini ifade etti. Pazarlıklar bu konu üzerinde yoğunlaşıyor.

İkinci kaynak, şu aşamada hissedarlık anlaşması ayrıntılarının ele alındığını belirtti.

Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

REUTERS KOÇ HOLDİNG VE FİRST ABU DHABİ BANK'A SORDU

Koç Holding ve First Abu Dhabi Bank, Reuters’ın konuyla ilgili sorularına cevap vermedi.

Görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil. Ancak haberin ardından Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6’yı aştı. Saat 11.05 itibarıyla bankacılık endeksi yüzde 6,76 primle 15.691,94 puandan hareket ediyor.