Dev Türk bayrağı açıldı. Beşiktaş sahaya 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla çıktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Lugano'yu konuk ediyor.

İsviçre'de 3-3 berabere kaldığı rakibini Tüpraş Stadı'nda ağırlayan Siyah-Beyazlılar sahaya müthiş bir destekle çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayrağı öncesi tribünde dev bir Türk bayrağı açılırken, tribünler hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" tezahüratıyla inledi.

Beşiktaş, Lugano karşısında 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyet alacağı skorlarda tur atlayacak.

90 dakikanın 0-0, 1-1, 2-2… gibi her türlü skorla berabere tamamlanması durumunda Beşiktaş - Lugano eşleşmesi uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda önce 15’er dakikalık iki devre oynanacak eşitliğin devamında ise Avrupa Ligi’ne katılacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Siyah-beyazlılar, Lugano’ya kendi evinde kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.