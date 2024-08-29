Dev Türk bayrağı açıldı. Beşiktaş sahaya 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla çıktı

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Dev Türk bayrağı açıldı. Beşiktaş sahaya 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' tezahüratıyla çıktı

Beşiktaş, Lugano maçında tribünde dev Türk bayrağı açıldı, tribünler "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" tezahüratıyla inledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Lugano'yu konuk ediyor.

İsviçre'de 3-3 berabere kaldığı rakibini Tüpraş Stadı'nda ağırlayan Siyah-Beyazlılar sahaya müthiş bir destekle çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayrağı öncesi tribünde dev bir Türk bayrağı açılırken, tribünler hep bir ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" tezahüratıyla inledi.

Beşiktaş, Lugano karşısında 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2… gibi her türlü galibiyet alacağı skorlarda tur atlayacak.

90 dakikanın 0-0, 1-1, 2-2… gibi her türlü skorla berabere tamamlanması durumunda Beşiktaş - Lugano eşleşmesi uzatmalara gidecek.

Uzatmalarda önce 15’er dakikalık iki devre oynanacak eşitliğin devamında ise Avrupa Ligi’ne katılacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Siyah-beyazlılar, Lugano’ya kendi evinde kaybetmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.

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