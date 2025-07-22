Dev Türk şirketinden 'kapatıyoruz' açıklaması! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yaptığı açıklamada Soma Termik Santrali’ni kapatacaklarını açıklayarak yüzlerce işçinin işsiz kalabileceğini söyledi.

2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödeyemeyince darboğaza girdi.

SANTRALDE ÜRETİM DURDU

Aylardır kömür ödemesi yapamayan Soma Termik Santrali'ni yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durduruldu.

BAŞKAN ERKOYUNCU'DAN "KAPATIYORUZ" AÇIKLAMASI

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirdiği basın toplantısından Soma Termik Santrali kapatacaklarını açıkladı.

'BAKAN TOPLANTIDAN KOVDU' DENİLMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında Ankara’da yapılan toplantıdan kovulduğuna yönelik çıkan iddialara da yanıt veren Ramazan Erkoyuncu, böyle bir olayın olmadığını söyledi.

Erkoyuncu şunları söyledi:

“Enerji Bakanımız çıkıp ‘evet kovdum onları’ derse yemin ederim bir dakika kalmam. O an görevi bırakırım. Doğru, Enerji Bakanlığı ile güle oynaya görüşmüyoruz. Son toplantıya gergin girdik. Öyle geçeceğini zannettik, olmadı. Samimi bir görüşme geçti. İki taraf da haddi aşan üslup kullanmıyor. Onların da bizim de istediğimiz olmuyor.

"YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"

Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Ramazan’ın kişisel beklentisi, kurumun geleceğinden asla önce değil. Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum; enerji bizim belamız.”

KONYA ŞEKER’İN 4 YILDA 4'E KATLANDI

Diğer yandan ürkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku'yu da barındıran Konya Şeker'in borcu 4 yılda 4'e katlandı. Kurumun 2021'de 17 milyar lira olan borcu 2025'te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı.