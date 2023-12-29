Dev uçak inişte ölüm rüzgarına yakalandı. Her şey pilotun maharetine kalmıştı

Atlantik Okyanusu’ndan esen kuvvetli rüzgarlar tüm Britanya’da Gerrit Fırtınası’na sebep oldu. Evlerin çatısını söken rüzgar havayolu trafiğini de olumsuz etkiledi.

Ülke çapında yüzlerce uçuş iptal edilirken, Londra’daki Heathrow Havaalanına inen bir uçağın görüntüleri gündem oldu.

Amerika’dan İngiltere’ye gelen dev yolcu uçağı inişe 1 metre kala ‘ölüm rüzgarına’ yakalandı. Fırtınanın etkisi o kadar kuvvetliydi ki koca uçak adeta top gibi zıpladı. Çığlık çığlığa kalan yolcular, maharetli pilot sayesinde ölümden döndü.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sağa sola doğru savrulan dev uçak, pilotun sakinliği ve becerisiyle güvenli bir şekilde iniş yaptı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kullanıcılar pilota övgüler yağdırırken, İngiltere’de fırtınanın büyüklüğü de gözler önüne serilmiş oldu.

GERRİT FIRTINASI BRİTANYA’YI YERLE BİR ETTİ

Öte yandan tüm Britanya Adası’nı esir alan Gerrit Fırtınası uçuşların yanı sıra sosyal hayatı da derinden etkiledi. Evlerin çatıları uçtu.

İngiliz Meteoroloji Kurumu, ülke genelinde yaptığı sel uyarılarıyla tüm vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Elektrik hatlarının fırtınadan etkilenmesiyle birlikte 14 bin kişi elektriksiz kalırken, çok sayıda tren seferi de iptal edildi.

Küçük çaplı hortumun meydana geldiği İngiltere'nin Greater Manchester bölgesinde ise yaklaşık 100 ev tahliye edildi.

ÖLÜM RÜZGARI NEDİR

Havacılıkta ‘ölüm rüzgarı’ olarak da bilinen ‘yan rüzgar’ uçak kazalarının en sık yaşanmasına sebep olan rüzgar çeşitlerinin başında gelir.

Yan rüzgâr veya crosswind, seyahat hâlindeki bir taşıta sancak (sağ) veya iskele (sol) tarafından "dik" olarak etki eden rüzgârdır.

Havacılıkta yüzeye yakın seviyelerdeki yan rüzgâr özellikle inişte önem kazanır. Her uçağın bir yan rüzgâr limiti vardır ve yüzey rüzgârının yan bileşeni bu değerden yüksekse iniş yapılması tavsiye edilmez.