Dev uçak sadece bir avuç boyayla boyanıyor. Usta boyacılar bile hayret etti

University of Central Florida’dan bir grup nanobilimci yeni bir buluşa imza atarak dünyanın en hafif boyasını ürettiğini duyurdu.

Bu boya; ısıyı itme, herhangi bir renkte görünebilme, yüzyıllarca dayanabilme ve bütün bunların yanında enerji tasarrufu sağlayabilme özelliklerine sahip olarak tanımlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Araştırmacıların “plazmonik boya” olarak adlandırdığı boya ile 71 metre uzunluğa ve 64 metre kanat açıklığına sahip 4 motorlu Boeing 747 uçağını kaplamak için yalnızca 1,4 kilogram boya yeterli oluyor.

Sadece 1,4 kilogram plazmonik boya, geleneksel yöntemle 454 kilogram boya kullanılarak kaplanan Boeing 747 uçağını kaplamaya yetiyor. Bu gelişmeyle birlikte uçaklarda oluşacak ağırlık tasarrufu sayesinde daha az yakıt sarfiyatı olacağından uçuş maliyetlerinin azalmasının yanı sıra uçaklar yüzünden salınan sera gazı miktarı da azalacaktır.

PLAZMONİK BOYA NEDİR?

Plazmonik boya dünyanın en hafif boyası olma özelliğinin yanında birtakım özelliklere daha sahip. Renkler nanoparçacıkların düzenlenmesiyle yapısal olarak oluşturuluyor. Boya bütün kızılötesi spektrumu yansıtması neticesinde daha az ısı emilimi yapıyor. Böylece yapıların daha serin kalmasına yardımcı olur.