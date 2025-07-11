Dev uyuşturucu operasyonu! 60 bin bonzai ele geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev uyuşturucu operasyonu! 60 bin bonzai ele geçirdi

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 59 bin 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL para ele geçirildi.

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 59 bin 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin TL para ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler zehir tacirliği yaptığı belirlenen 1 şüpheli şahsı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin kısa süreli fiziki ve teknik takibinin ardından zehir tacirine yönelik Pamukkale ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda 59 bin 760 kullanımlık kağıda emdirilmiş kannabinoid, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 600 TL para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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