Tayland’da mutfakta dehşet. 4 metrelik piton kadını saatlerce ısırdı

Samut Prakan kentinde yaşayan 64 yaşındaki Arrom Arunroj, sıradan bir günde evinin mutfağında bulaşık yıkarken hayatının en korkunç anlarını yaşadı. Hiç beklenmedik bir anda, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki dev bir piton yılanı Arunroj’a saldırarak onu belinden kavradı. O anlar, sadece Tayland’da değil, kısa sürede dünya çapında bir haber haline geldi.

Arunroj’un hiç fark etmediği piton, sessizce mutfağa süzüldü ve aniden talihsiz kadına saldırdı. Piton, kadını önce belinden sardı, ardından ısırmaya başladı. Zavallı kadın, yılanın her ısırığıyla büyük acı yaşadı ve çığlık atarak yardım istedi.

Çığlık seslerini duyan komşuları hemen polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin uzun süren çabalarının ardından, Arunroj pitonun ölümcül sarılmasından kurtarıldı. 4 saat boyunca Arunroj’a sarılı kalan yılanı kadından ekipler büyük bir mücadele vererek kurtardı.

Hastaneye kaldırılan Arunroj’un vücudunda çok sayıda yılan ısırığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının hızla iyileştiği bildirildi. Pitonun zehirli bir tür olmaması, Arunroj’un hayatını kurtaran önemli bir etken oldu.

Pitonlar avlarını önce ısırarak sersemletip sıkarak öldürüyor. Bu da Arunroj’un yaşadığı dehşetin boyutunu daha da artırıyor.

Olayın şokunu henüz atlatamayan Arrom Arunroj, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: “Yılan beni ısırana kadar onun orada olduğunu fark etmedim. Aşağıya baktığımda bacağımın etrafına dolandığını gördüm. İlk başta ne yapacağımı bilemedim, çok korkmuştum.

Pitonun beni öldüreceğinden korktum ve tüm gücümle bağırmaya başladım. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Yılan beni bırakmıyordu. Eminim ki ölmemi bekliyordu, böylece beni yiyebilirdi. O an sadece dua ettim ve hayatta kalabilmek için elimden geleni yaptım.”