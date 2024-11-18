Dev yolcu gemisi Marmaris’e demirledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev yolcu gemisi Marmaris’e demirledi

İtalya Bayraklı dev kruvaziyer yolcu gemisi Aida Blu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na demir attı.

İtalya Bayraklı dev kruvaziyer yolcu gemisi Aida Blu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na demir attı.

Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na bu sabah saatlerinde 2 bin 38 yolcusu ile dev kruvaziyer yolcu gemisi Aida Blu demir attı. Yaz sezonunun bitmesinin ardından ilçeye adeta can suyu olan 253 metre uzunluğuna 33 metre genişliğinde içinde birden fazla restoranı ve alışveriş merkezi olan, 5 yıldızlı yüzen tatil köyü olarak tanımlanan İtalya Bayraklı Aida Blu, Antalya'dan aldığı 2 bin 38 Alman turist ile bu sabah Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı. Gemideki yolcular ilçede çeşitli aktivitelere katılmak ve Marmaris çarşısını gezmek için gemiden ayrıldı. 641 mürettebatı olan dev geminin, bu akşam saat 20.00'e kadar Marmaris'te kaldıktan sonra limandan ayrılıp Girit Adası Heraklion Limanı'na gideceği belirtildi.

Dev yolcu gemisi Marmaris’e demirledi

Dev yolcu gemisi Marmaris’e demirledi

Son Haberler
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı