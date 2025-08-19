Dev yosun ormanları yok oluyor! Yapay zeka kurtarabilecek mi?

Güneydoğu Avustralya’nın okyanus tabanında, dev kelp yosunları tarafından oluşturulan deniz ormanları, küçük penguenlerden yapraklı deniz ejderhalarına kadar binlerce deniz canlısına ev sahipliği yaptı. Ancak bu eşsiz ekosistem, iklim değişikliği, okyanus ısınması ve çevre kirliliği nedeniyle hızla yok oldu.

Avustralya hükümeti, bu dev yosunları koruma altına alırken, bilim insanları ve uluslararası uzmanlar, yapay zekâ destekli yenilikçi yöntemlerle bu doğal hazinenin kurtarılması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Avustralya’nın beş eyaletinde bulunan kelp ormanları, okyanus ekosisteminin temel taşlarından biri olarak kabul edildi.

Tazmanya Üniversitesi Deniz ve Antarktika Çalışmaları Enstitüsü’nden Prof. Dr. Craig Johnson, bu ormanların sadece biyolojik çeşitliliği desteklemekle kalmayıp, karbondioksit emilimiyle iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Kelp ormanları, okyanusun akciğerleri gibidir. Ancak artan su sıcaklıkları, bu ekosistemin varlığını tehdit ediyor” dedi.

Google Australia ve Google Research’ün desteğiyle yürütülen bir proje, yapay zekânın gücünü kullanarak kelp ormanlarının haritasını çıkarıyor ve ısıya dayanıklı genetik varyasyonlar geliştirdi.

Google Avustralya ve Yeni Zelanda Stratejik İş Ortakları Yöneticisi Scott Riddle, “Yapay zekâ, geniş çaplı coğrafi verileri analiz ederek koruma çalışmalarını hızlandırıyor. Bu teknoloji, kelp popülasyonlarının nerede olduğunu ve nasıl korunabileceğini anlamamızı sağlıyor” dedi.

Bu yana çekilen binlerce uydu görüntüsünü inceleyen yapay zekâ, bilim insanlarına, kelp ormanlarının dağılımını ve kaybını detaylı bir şekilde haritalandırma imkânı sundu.

Uluslararası Doğa Koruma Organizasyonu (The Nature Conservancy) ve Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Organizasyonu (CSIRO) gibi kuruluşlar da bu projede yer aldı.

CSIRO’dan Dr. Elizabeth Fulton, “Kelp ormanlarının kaybı, sadece deniz yaşamını değil, kıyı topluluklarının geçim kaynaklarını da tehdit ediyor. Balıkçılık ve turizm sektörü, bu ekosistemin sağlıklı olmasına bağlı” diyerek ekonomik boyutuna dikkat çekti.

Fulton, yapay zekânın genetik analizlerdeki rolünün, ısıya dayanıklı kelp türleri geliştirmede umut vadettiğini belirtti.

Uzmanlar, yapay zekânın tek başına çözüm olamayacağının altını çiziyor. Prof. Johnson, “Isıya dayanıklı türler geliştirmek, bize sadece zaman kazandırır. Asıl sorun, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonudur. Bu çözülmeden, kelp ormanları uzun vadede hayatta kalamaz” uyarısında bulundu.

Son yıllarda, Avustralya’nın güney kıyılarında başka bir tehlike daha ortaya çıktı: “Karenia mikimotoi” adlı zehirli alg türü.

Mart 2025’ten bu yana South Australia eyaletinde hızla yayılan bu algler, deniz yaşamını boğan bir “zehirli örtü” oluşturuyor. Balıkçılık sektörünü ve yerel esnafı olumsuz etkileyen bu kriz, kelp ormanlarının hassas dengesini daha da tehdit etti.

Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, bu sorunla mücadele için 14 milyon Avustralya doları fon ayrıldığını duyurdu, ancak uzmanlar, bu tür krizlerin iklim değişikliğiyle daha sık yaşanabileceğini belirtti.

Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, kelp ormanlarının son 50 yılda %38 oranında azaldığını gösterdi.

PNAS dergisinde yayımlanan bir çalışma, özellikle Doğu Avustralya’daki kelp ormanlarının, tropik türlere yerini bıraktığını ortaya koydu.

Yıkıcı balıkçılık uygulamaları, kıyı kirliliği ve teknelerin neden olduğu fiziksel hasar, bu kaybın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Uluslararası uzmanlar, kelp ormanlarının korunması için küresel iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Kaliforniya Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Dr. Jennifer Smith, “Avustralya’daki kelp ormanları, küresel biyolojik çeşitlilik için kritik öneme sahip. Bu ekosistemi kurtarmak, sadece Avustralya’nın değil, tüm dünyanın sorumluluğu” dedi. Smith, yerel koruma projelerinin yanı sıra, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uluslararası politikaların acilen uygulanması gerektiğini savundu.

Güneydoğu Avustralya’nın dev yosun ormanları, hem doğanın bir mucizesi hem de iklim değişikliğiyle mücadelenin sembolü. Ancak bilim insanlarının ve uzmanların ortak görüşü, bu deniz ormanlarının geleceğinin, insanlığın çevre sorunlarına ne kadar hızlı ve etkili çözümler üretebileceğine bağlı olduğu yönünde.