Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber

Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji markası Sony PlayStation oyunlarına zam yaptı. Yeni fiyatlar belli oldu.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 1

Zamlar sadece gıda, giyim, petrole değil teknolojik alet ve ürünlere de geliyor.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 2

Sony, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biridir. Markadan oyunseverleri üzecek bir haber geldi.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 3

Dün gece itibariyle Sony, birçok PlayStation oyununun fiyatını artırdı.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 4

Bazı oyunlarının fiyatının 2 bin 800 TL'ye dayandığı belirtildi.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 5

God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone zamdan etkilenen oyunlar arasında yer aldı.

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 6

Marvel's Spider-Man 2 veya Assassin's Creed Mirage oyunların ise fiyatı sabit kaldı.

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İŞTE ZAMLI FİYATLAR:

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 8

God of War: Ragnarök: 2.799 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 9

Call of Duty Black Ops 6: 2.799 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 10

The Last of Us Part I: 2.799 TL

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Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: 2.799 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 12

Silent Hill 2 Remake: 2.499 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 13

Star Wars Outlaws: 2.799 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 14

Hellblade: Senua's Sacrifice: 1.049 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 15

Days Gone: 1.399 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 16

Bloodborne: GOTY Edition: 1.199 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 17

Warhammer 40.000: Space Marine 2: 2.799 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 18

Black Myth: Wukong: 2.499 TL

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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 19
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Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber 20
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