Dev zam geldi. Oyunseverlere kötü haber

Zamlar sadece gıda, giyim, petrole değil teknolojik alet ve ürünlere de geliyor.
Sony, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biridir. Markadan oyunseverleri üzecek bir haber geldi.
Dün gece itibariyle Sony, birçok PlayStation oyununun fiyatını artırdı.
Bazı oyunlarının fiyatının 2 bin 800 TL'ye dayandığı belirtildi.
God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone zamdan etkilenen oyunlar arasında yer aldı.
Marvel's Spider-Man 2 veya Assassin's Creed Mirage oyunların ise fiyatı sabit kaldı.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR:
God of War: Ragnarök: 2.799 TL
Call of Duty Black Ops 6: 2.799 TL
The Last of Us Part I: 2.799 TL
Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: 2.799 TL
Silent Hill 2 Remake: 2.499 TL
Star Wars Outlaws: 2.799 TL
Hellblade: Senua's Sacrifice: 1.049 TL
Days Gone: 1.399 TL
Bloodborne: GOTY Edition: 1.199 TL
Warhammer 40.000: Space Marine 2: 2.799 TL
Black Myth: Wukong: 2.499 TL