Asgari ücretli bu bilgiyi öğrendiğinde sandığa koşa koşa gidecek. İşte acı gerçek

Editör: Gülsüm Acıyan

Türkiye, 2023 genel seçimlerine doğru hızla giderken, iktidarın mevcut ekonomi politikaları gözler önüne serilmeye devam ediyor.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, "2002'de bu iktidar ülkeyi devraldığında asgari ücrette çalışan oranı yüzde 9'du. Ama bugün yüzde 60'ları bulmuş durumda." diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan video ise gündem oldu.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 60'LARDA

Prof. Dr. İbrahim Gezer'in açıklamaları şöyle:

"2002'de bu iktidar ülkeyi devraldığında asgari ücrette çalışan oranı yüzde 9'du. Ama bugün yüzde 60'ları bulmuş durumda. Yani bu ülkedeki çalışanların yüzde 60'ı asgari ücretle çalışıyor. Hatta önemli bir kısmı asgari ücrette alamıyorlar. Oysa normal ülkelerde bu yüzde 3'tür yüzde 5'tir maksimum yüzde 10'dur. Ama bizde yüzde 60'larda.

"TOPLUM IRGAT TOPLUMUNA DÖNÜŞMÜŞ"

Bu ne anlama geliyor? Sizin toplumunuz ırgat toplumuna dönüşmüş. Yani karın tokluğuna çalışan bir topluma dönüşmüş. Yani kimsenin bu ülkeyi bu noktaya getirmeye hakkı yoktur."

İBRAHİM GEZER KİMDİR?

1965’te Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da; yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesinde; Yüksek Lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; Doktorasını ise Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Post Doktora için TÜBİTAK bursuyla İngiltere’de bulundu.

İhtisas alanının yanı sıra Akademik ve Teknik Eğitim, Yönetim ve Organizasyon, Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma gibi alanlarda çok sayıda proje yürüttü. 5 kitap, 15 araştırma raporu ve 100’ü aşkın araştırma makalesi yayımlandı.

2005 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte kısa adı BİLSAM olan “Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezini” kurdu ve burada çok sayıda proje gerçekleştirdi.

Malatya kamuoyunun entelektüel gelişimine yaptığı katkılardan dolayı 2011 yılında İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından “Üstün Hizmet Başarı” belgesiyle ödüllendirildi.

2011 ve 2013 yıllarında iki kez Fırat Kalkınma Ajansı “Kalkınma Kurulu Başkanlığına” seçildi ve 4 yıl süren bu görevi sırasında ajans bölgesi olan Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde bölgesel kalkınmaya katkı amaçlı çok sayıda proje gerçekleştirdi.

İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği yapan Gezer, iyi düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.