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Deva Partili Sanem Oktar: Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız

DEVA Partili Sanem Oktar'dan skandal Türklük çıkışı geldi. Oktar, Anayasa'dan "Türklüğü çıkarıyor musunuz" sorusuna "Doğru" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 17:45
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Deva Partili Sanem Oktar'dan Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız açıklaması

Deva Partili Sanem Oktar: Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız
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DEVA Partili Sanem Oktar Türk tanımıyla ilgili skandal bir çıkışa imza attı. "Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsediklerini" dile getiren Oktar, Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk anne babadan doğma' ifadeleri yerine getirmeyi planladıkları öneriyi açıkladı.

DEVA Partisi'nin kurucularından, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, Anayasa'nın 66. maddesinde değişiklik önerirken "Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna "Doğru" diyerek yanıt verdi.

"KABUL EDECEĞİMİZ VATANDAŞLIK ANLAYIŞINDA..."

Gazeteci Enver Aysever'e konuşan Oktar, "Türkiye'de Atatürk milliyetçiliği diye bir tarif var. Siz başka bir tarif mi getiriyorsunuz? Anayasa'dan Türklüğü çıkarıyor musunuz?" sorusuna yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru. Kabul edeceğimiz vatandaşlık anlayışında herhangi bir etnik, dini ya da kültürel kimliğe atıf yapılmayacaktır. Farklılıklar arasında birini diğerine karşı ayrıcalıklı kılan bir tercihte bulunulmayacaktır. Her vatandaşı eşitlik temelinde kapsayan bir anlayış benimsiyoruz."

"MEVCUT MADDEDEKİ KURAL YERİNE BUNU ÖNERİYORUZ"

"Anayasa'nın 66. maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. O maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Mevcut maddede 'Türk anne babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."

BABACAN'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan DEVA Partisi lideri Ali Babacan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”

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Esat P
4.01.2023 19:15
Esas olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Bu nedenle kimin Türk, kürt ya da her neyse ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu kadar insan saygın TC vatandaşlığı şemsiyesi altında bir araya gelebilir  
 
Türk oğlu Türk
4.01.2023 19:15
Bizler diğerleri gibi çakma milliyetçi değiliz.O iş senin dediğin gibi olmaz olamaz.Turk ulusu olmazsa hepsi yalana dolana talana döner  
 
CNR GNLLN
4.01.2023 19:14
BU MİLLETİN ADI YOK MU ? YENİ Mİ KURULDUK. MÜGE ANLIYA ÇIKIP BABASINI ARAYAN ÇOCUK MU BU MİLLET?  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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