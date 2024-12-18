DEVA Partili vekilden Gaziantep'e yeni isim önerisi. Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEVA Partili vekilden Gaziantep'e yeni isim önerisi. Meclis'e kanun teklifi sunuldu

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifinde, 2011 yılından bu yana Suriyelilere dostça davrandıkları gerekçesiyle Gaziantep için misafirperver anlamına gelen 'minhar' unvanının verilmesini talep etti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerinde çarpıcı bir konuşmaya imza attı.

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DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya

Kaya, Kurtuluş Savaşı yıllarında 3 farklı ülke tarafından işgal edilmesine karşın büyük bir direnç göstermesi nedeniyle Antep'e 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı verildiğini belirterek, 2011’den bu yana Suriyelilere misafiperverlik göstermesi nedeniyle Gaziantep halkına “minhar” (misafirperver) unvanının verilmesini istedi.

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KANUN TEKLİFİ SUNULDU

Kaya, konuşması sırasında yaptığı öneriyle sınırlı kalmayarak, TBMM başkanlığına sunduğu teklifte Gaziantep için 'minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti. Yaptığı konuşmada önerisine ilişkin "Bu yüce Meclis, Gazianteplilere Gazilik unvanı vererek bizleri şereflendirmiştir. Şimdi Gaziantepliler, bu yüce meclisten başka bir şerefli unvanı almayı bizce hak etmiştir" ifadelerini kullanan 48 yaşındaki milletvekili, sosyal medyada büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Suriyeli sığınmacı nüfusunun en yoğun bulunduğu şehirlerden biri olan Gaziantep'te 430 bine yakın Suriyeli bulunduğu tahmin ediliyor.

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