TBMM'nin açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yan yana geldiği görüntüler 'Cumhurİttifakı'na yeni ortaklar mı geliyor' yorumlarına sebep olmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin AKP ile ittifak yapma olasılığına ilişkin yaptığı yeni açıklamalar dikkat çekti.

AKİT TV'de konuşan Babacan, "Türkiye'nin yönetim sistemi yani bütün yetkinin tek bir kişinin insiyatifine bağlanması doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Türkiye büyük bir ülke. Bu kadar büyük bir ülkenin tek bir merkezden ve bir kişinin kararıyla yönetilmesi diye bir şey yok. Mutlaka bu karar mekanizmasını değişmesi lazım. Kararın yukarıdan aşağıya delege edilmesi lazım. Kararın merkezden taşraya delege edilmesi lazım" dedi.

"CHP'YLE BİLE OTURMUŞUZ"

Babacan, partisinin AKP ile ittifak yapma ihtimaliyle ilgili soruya CHP ile 2023 Genel Seçimleri'nde ittifak üzerinden cevapladı.

"Bakın benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var." ifadelerini kullanan Babacan "Ben Tayyip Bey'in bu memleket sevgisinden de, Allah inancından da asla şüphe duymam. Ama bizim anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği" dedi.

"AKP'DE BİR DEĞİŞİM İRADESİ GÖREMİYORUM"

Babacan'ın "Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, biz çalışmışız. Her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani ben bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Eleştirdiği konularda AKP'nin herhangi bir değişme iradesi göstermediğini kaydeden DEVA Partisi Genel Başkanı, partide değişim için bir irade görmediğini belirtti. Tam tersine olanı savunma yaptıklarının altını çizen Babacan "başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz diyorlar değil mi? Kaç kere açıklama yaptı. Başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz deyince biz neyi, nasıl görüşebiliriz ki? Biz mutlaka mutlaka yetkinin paylaşıldığı, yetkinin yayıldığı, her zaman için hesap verebilirliğin olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunda çalıştırılacağı, yani herkesin hesap vermeye hazır olacağı bir yönetim modelinden bahsediyoruz." dedi.

"CHP'DE 'HELLALEŞME' İRADESİ GÖREMİYORUZ"

Babacan "Bugün mesela CHP'yle, bugünkü CHP'yle bir aynı masaya oturur musunuz?" sorusuna da "Öyle bir şey olmaz" yanıtnı verdi.

"Çünkü onlar ayrı bir dünyada şu anda." diyen Babacan "Üstelik onların başkanları da masaya oturma gibi bir şey değil. Onlar ne diyorlar? "Biz tabanda ittifak kuracağız." diyorlar. Yani, "Biz bütün partilerin tabanına talibiz ama partilerin kendileriyle bir işimiz olmaz." diyorlar şu anki tutumları o. İleride değişir bilmem. Artı o Kemal Bey dönemindeki o değişim iradesi ve helalleşme. Yani, "Evet, yanlış yaptık. Bundan sonra daha farklı olmayız." İradesini de bugün itibariyle göremiyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Babacan, sunucunun kullandığı "Ama anladığım kadarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok AK Parti'yle daha çok ortak noktalarınız vardır diye düşünüyorum" ifadelerine verdiği yanıtla da dikkat çekti. Babacan şöyle konuştu

"SIKINTI YOK..."

"Geçmiş itibarıyla tabii ki. Yani AK Parti'nin kurucu değerleri hâlâ geçerlidir, hâlâ geçerli akçedir. Ben AK Parti'nin kuruluş programını altına bugün gene imzamı atarım. Sıkıntı yok. Ama mesele o kuruluş değerlerinden, kuruluş ilkelerinden zaman içerisinde uzaklaşmadır."

Babacan'ın açıklamalarına sosyal medyada Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık yaktı' yorumları yağdı.