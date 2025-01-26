DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ben cumhurbaşkanı olsam...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında Kartalkaya’daki otel faciası ile ilgili tartışmaları "siyasetçilerin kayıkçı kavgası" diye niteleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Babacan, "Bugün ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam, Devlet Denetleme Kurulunu toplarım. Çıkan raporu veririm bir başka kurumlar arası heyete "Arkadaş ben bu ülkede bir daha can kaybı istemiyorum, bana çözüm üretin" derim ve buraya akademisyenleri, teknisyenleri de katarım, ondan sonra yeni bir yangın, kural, denetim, yaptırım sistemini kurarım. Böyle çözülür bu iş. Sayın Erdoğan dün ne demiş, siyasetçilerin kayıkçı kavgası... Sen de siyasetçisin. Siyasetçi değil misin?" dedi.

Babacan’a programda, halası Hatice Babacan'ın Yahudi olduğu için Yahudi mezarlığına defnedildiği iddiaları soruldu. Hatice Babacan’ın başörtüsü eylemlerinin sembol isimlerinden biri olduğunu ifade eden Babacan, iddiaların yalan olduğunu ve halasının ise hala sağ olduğunu söyledi. Babacan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"HATİCE BABACAN" ÖLDÜ DİYORLAR. HALAM SAĞ BENİM"

"Külliyen yalan. O iddia benim Hatice halamla, Hatice Babacan var ya meşhur, bu başörtüsü direnişi sebebiyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ihraç edilen, ilk başörtüsü vakası benim halamdır. Diyorlar ki Hatice Babacan Fehmi Koru'nun eşidir. Fehmi Bey benim çok sevdiğim meslektaşınız bir insan. Kendisi yıllardır tanıştığımız başkasıyla evli, yıllardır çoluğu çocuğu olan bir insan. Bakın yalan bir. İkincisi de "Hatice Babacan" öldü diyorlar. Halam sağ benim. Sağ olan birisi hangi mezarlığa, nasıl gömülüyormuş ya? Bunun vebali o kadar büyük ki...

"BU PARALI TROLLERİN YALAN BİR ŞEKİLDE BÜTÜN TÜRKİYE'YE WHATSAPP GRUPLARIYLA YAYDIĞI BİR DURUM"

Bunu iktidara yakın troller ve iletişim mekanizması var ya… Biliyorsunuz iktidara yakın resmi bir İletişim Başkanlığı var. Gölge yapılar var. Tam paralı troll. Bu paralı trollerin yalan bir şekilde bütün Türkiye'ye WhatsApp gruplarıyla yaydığı bir durumdur. Sağ olan halamı mezara koyuyorlar hem de Yahudi mezarlığına koyuyorlar. Hatice Babacan bu ülkede başörtüsü mücadelesinin öncülüğünü yapmış bir insan. Böyle bir şey olur mu? Amaç ne? AK Parti kitlesine "Ya bu Ali Babacan bildiğiniz gibi değil güvenmeyin" demek... Bunların vebali büyük. Dünya ahiret iki elim yakalarındadır yalanların. Böyle bir şey yok.

"İKTİDAR OLACAKSAN DÜRÜSTÇE İKTİDAR OL"

İktidar olacaksan dürüstçe iktidar ol arkadaş. Doğruları söyleyerek iktidar ol. Niye aldatıyorsun ki? Bu sadece bana özel bir durum. 2023 seçimlerinden önce yapmadılar mı? Montaj video göstermediler mi Allah aşkına? Altılı Masa ile ilgili masanın altında yedinci parti var demediler mi Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan? Ne kadar saldırdılar. DEM heyetinin DEVA Partisi'ni ziyaret görüntülerini uzun uzun verdiler seçim kampanyası boyunca. Dediler ki, ‘DEVA Partisi DEM ile görüşüyor.’ Arkadaş sen tutup da DEM heyetini Bahçeli olarak tutup kapıda karşılamadın mı? Sayın Erdoğan partisinin heyetini DEM yetkilileriyle görüştürtmedi mi? Seçimden önce öyle seçimden sonra böyle. Bu hakkaniyet değil adalet değil dürüstlük de değil yani. Seçimden önce demedi mi Sayın Erdoğan? Faiz düştü daha da düştü demedi mi? Hatta göstermelik yüzde 8,5'e indirdi faizi, sonra çıkardı yüzde 50'ye. Ben onun için hep diyorum ki aldattı, aldattığı için de helalinden kazanmadı diyorum. Siyaset tabii iktidar iddiasıyla yapılır ama siyaseti dürüst yapmak lazım, ilkeler bazinda yapmak lazım, değerler üzerinden siyaset yapmak lazım, iktidar o kadar önemli ki ben her türlü gayrı meşru işi yapayım, yeter ki şu iktidarı elime geçireyim. İyi de sen iktidarı eline geçirince ülkeyi düzeltiyor musun düzeltmiyor musun? Hakkı adaleti yerine getiriyor musun getirmiyor musun? Yolsuzluğu önlüyor musun önlemiyor musun?"

"HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DÜNYAYI BİLECEKSİNİZ"

Babacan, "Niye yurt dışına hep sizi çağırıyorlar? Mason musunuz?" sorusu üzerine, "Açık söyleyeyim hem Türkiye'yi iyi bilen Çıkrıkçılar Yokuşu'nun tozunu yutarak yetişen hem de dünyayı iyi bilen insan bulmak çok kolay değil ki herhalde beni davet ediyorlar. Onu onlara sormak lazım. Türkiye'yi önce iyi bileceksiniz, kendi ülkenizi sağlam temsil edeceksiniz bu ülkenin gerçeklerini bileceksiniz aynı zamanda da dünyayı bilecekseniz. Beni neden davet ediyorlar? Mesela ben Davos'a ne zaman katıldım? İki sene önce Ocak ayında katıldım. Benden beş ayrı konuda konuşma istediler. Enerji panelinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in olduğu bir panelde ben enerji konusunda konuştum. Gelişen piyasa ekonomileriyle ilgili bir panelde ekonomi anlattım. Dünya ekonomisi ile ilgili başka bir panelde dünya ekonomisini anlattım. Orta Doğu ile ilgili bir panelde jeopolitik anlattım. Güvenlik dediler, NATO dediler, Rusya, Ukrayna dediler, orada yine ben konuşmacıydım ve sadece Davos değil ki beni Çin'den davet ettiler mi? Apayrı bir dünya... Geçen sene oluyor bunların hepsi. Daha yeni geçen hafta Oxford'daydım, Oxford öğrencileri davet etti. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir münazara topluluğu bu, beni davet eden onlar, öğrenciler yani... Ben geçen hafta oradaydım. Çin'de Tsinghua Üniversitesi davet etti. St. Petersburg'ta Ruslar davet etti. Benden turizm ve çok taraflı yapılarla ilgili konuşmamı istediler. Bazen öyle anlatılıyor ki Ali Babacan Batı'nın adamı" ifadesini kullandı.

"BU ÇAMUR TUTMAZ"

Babacan, "Arkadaş Batı'nın adamını elin Çinlisi neden çağırsın? Dolara karşı bağımlılığı nasıl azaltacağız diye niye beni dinlesin? Ruslar beni niye davet etsin? O kadar dezenformasyon var ki. Bunların hepsi külliyen yalan. Bir atasözü vardır, kedi ulaşamadığı ciğere mundar der ya. Açık söylüyorum kedi ulaşamadığı ciğere mundar der, bunların yaptığı bundan ibaret. Başka bir şey değil. Siz çuvallayın, memleketi yönetemeyin, elinize yüzünüze bulaştırın, bu güzel ülkeyi batırın, ondan sonra gelin tertemiz siyaset yapmış, bu ülkeyi zamanında Avrupa Birliği kriterlerinde de ekonomide en yüksek standartlara ulaştırmış Ali Babacan'a gelin çamur atın. Çamur tutmaz ya. Mümkün değil" diye konuştu.