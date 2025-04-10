DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya Tarım Fuarı’nda

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da düzenlenen 21. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti. Fuarda stantları tek tek gezen Babacan, katılımcı firmalar ve çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu. Yoğun bir ilgiyle karşılanan fuar alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Babacan, etkinliğin Konya ve Türkiye tarımının gücünü gözler önüne serdiğini belirtti.

Babacan, fuarın geçen yıla kıyasla çok daha geniş bir katılımla gerçekleştiğini vurguladı: “Bu yılki fuar, hem ziyaretçi hem de firma sayısı açısından rekorları altüst etti. Konya’da tarımın büyüklüğünü ve Türkiye’de tarım sanayisinin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor.”

Ancak tarımın geleceği için suyun kritik önemde olduğunu ifade eden Babacan, Türkiye’nin bu konuda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Konya Ovası başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında su sorunu büyümeye devam ediyor. Bu yıl kuraklık, normalden daha sert bir şekilde hissediliyor. Sulama problemlerinin hala çözülememiş olması gerçekten üzücü” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Babacan’ın ziyareti, hem tarım sektörüne destek mesajı hem de su krizine dikkat çeken çıkışlarıyla fuara damga vurdu.