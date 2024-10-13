DEVA Partisi kurucularındandı, istifa etti

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DEVA Partisi kurucularındandı, istifa etti

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gülçin Avşar, partisinden istifa etti.

Genel merkez kongresini tamamlayan DEVA Partisi'nden bir istifa haberi geldi. DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gülçin Avşar kongrenin bitiminde partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gülçin Avşar DEVA Partisi'nden istifasını sosyal medya üzerinden yaptı. Gülçin Avşar paylaşımında neden istifa ettiğine açıklık getirmedi.

Gülçin Avşar, istifasını "Siyasetin gücüne inanan biri olarak bugün yeni yönetime seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" sözleri ile duyurdu.

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