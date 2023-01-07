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DEVA Partisi Kurucusunun FETÖ beğenileri ortaya çıktı. Dikkat çeken amblem detayı

DEVA Partisi Kurucusu Tuğba Tapsız’ın firari FETÖ’cülerin tweetlerini beğenmesi tepki çekti.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:31
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DEVA Partisi Kurucusu Tuğba Tapsız’ın FETÖ beğenileri ortaya çıktı. Dikkat çeken amblem detayı

DEVA Partisi Kurucusunun FETÖ beğenileri ortaya çıktı. Dikkat çeken amblem detayı
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Odatv’de yer alan habere göre, DEVA Partisi Kurucusu Tuğba Tapsız, sosyal medya hesabından firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve Ergün Babahan'ın attığı tweetleri beğendi.

Tuğba Tapsız'ın beğendiği tweetler şöyle:

Ergun Babahan: "Şu anda Türkiye’nin tek liberal demokrat partisi DEVA"
Adem Yavuz Arslan: Ali Babacan iyi bir rüzgar yakalamış gözüküyor.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nın amblemi ile DEVA Partisi'nin ambleminin benzerliği sosyal medyada tartışıldı.

Raindrop Vakfı ve DEVA Amblemleri.

DEVA Partisi'nin ambleminin benzetildiği bir diğer kuruluş ise Living Waters.

Hristiyanlığı yaymaya ve yaşatmaya çalışan, evanjelik bir oluşum olan Living Waters ile DEVA Partisi amblemi böyle karşılaştırıldı.

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı'na atadığı Tuğba Tapsız, İYİ Parti'den istifa ederek Ali Babacan'ın partisine dahil olmuştu.

TUĞBA TAPSIZ KİMDİR

DEVA Partisi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

1993 yılında Adana’da doğdu.

2017 yılında Çukurova Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

ÇÜ Diplomasi Kulübü’nü kurdu ve başkanlığını yaptı. Ulusal Gençlik Parlamentosu’nda 2 yıl yürütme kurulu üyeliği yaparak, 81 ildeki gençlikten sorumlu olarak görev aldı. 2014 yılında Habitat Derneği’nde gönüllü olarak çalışmaya başladı ve finansal okuryazarlık birçok projenin eğitmeni oldu. Projelerin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarına katıldı.

Adana Kent Konseyi’nin Gençlik,Kadın,Engelli Meclisleri’nde çalıştı. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük esasıyla çeşitli görevler aldı.

2016 yılında Kader Ankara Genç Kadınlar İçin Siyaset Okulu’ndan mezun oldu.

2019 yılında Boğaziçi Siyaset Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl Almanya Dış İşleri Bakanlığı davetiyle gerçekleşen Almanya Çalışma Ziyareti’ne katıldı.

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Mahir ŞEKİ
7.01.2023 14:09
*Sn.Bacacan, taa 1967'de sıkmabaş türbanın öncülüğünü yapan bir aileden.. Dinci siyaseti çekirdekten öğrenmiş, Siyasal dincilikle yetişmiş birisi..  
 
Türkçüyüz!
7.01.2023 13:41
Deva Partisi utangaç AKP'lilerle dolu.  
 
Oğuzhan
7.01.2023 13:37
Deva ve Gelecek partileri feto yapılanması belki G başkanlar bilmiyor ama gercek bu , bu iki parti parlement sisteme gecildimi içileri dışları araştırılmalı.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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